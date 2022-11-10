Финансовые результаты VK за 3К22 окажут поддержку акциям компании - ПСБ

Финансовые результаты VK за III квартал 2022г окажут поддержку акциям компании, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"VK по итогам 3К22 увеличила скорректированную выручку на 9% год к году - до 32 млрд рублей. Скорректированная EBITDA VK в отчетном периоде выросла на 16%, составив 9,8 млрд рублей, рентабельность EBITDA составила 30,6%. Оцениваем результаты VK как неплохие. Драйвером роста выручки стал сегмент рекламы онлайн, тогда как доход от пользовательских платежей сократился. Полагаем, что отчет окажет неплохую поддержку бумагам компании. При этом перспективы IV кв. также видятся нам неплохими, учитывая позиционирование компании на рынке рекламы онлайн и устойчивость к санкционному давлению", - пишут эксперты банка.

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