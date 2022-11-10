Акции TCS Group привлекательны для покупки на текущих уровнях - "Мои Инвестиции"

Акции TCS Group привлекательны для покупки на текущих уровнях, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Акции TCS Group подешевели на 58% с начала года на фоне ухудшения макроэкономической ситуации, введения санкций на ряд российских банков, а также инфраструктурных рисков, - отмечается в комментарии. - На фоне улучшения макропрогнозов, нормализации ключевой ставки и формирования основной части резервов в I полугодии ожидаем восстановление финансовых показателей в последующих кварталах. Акции торгуются на уровне 8,1х P/E 2023 с дисконтом 35% к историческим значениям".

Эксперты также указывают на следующие драйверы роста бумаг эмитента:

- 23 ноября ожидается публикация пресс-релиза по итогам III кв. 2022г. Ключевым позитивным моментом, на взгляд аналитиков, может стать нормализация показателя стоимости риска, так как основная часть резервов уже сформирована в I полугодии 2022г. Позитивные комментарии относительно качества активов и достаточности капитала также могут указать на благоприятную динамику.

- 22 ноября состоится годовое собрание акционеров TCS Group. На собрании будет рассматриваться вопрос о предоставлении совету директоров права выкупать акции. "Потенциальный запуск байбека может стать сигналом того, что менеджмент считает акции недооцененными, а также косвенно свидетельствовать о хорошем финансовом положении банка", - полагают стратеги телеграм-канала.

- Улучшение прозрачности за счет возвращения к публикации полной отчетности.

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