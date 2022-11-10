ЦБ РФ может продолжить монетарное смягчение на заседании по ставке 16 декабря - Альфа-банк

ЦБ РФ может продолжить монетарное смягчение на предстоящем заседании по ставке 16 декабря, полагают аналитики Альфа-банка Наталья Орлова и Ирина Ростовцева.

"Как сообщил Росстат, инфляция составила 0,18% м/м в октябре, что ниже наших ожиданий на уровне 0,4% м/м, - пишут эксперты. - Годовая инфляция замедлилась до 12,6% г/г с 13,7% г/г в сентябре. В первую неделю ноября дезинфляционное давление усилилось, инфляция составила 0,01% c начала месяца, и годовая инфляция замедлилась до 12,5% г/г по состоянию на 7 ноября. Мы считаем, что основной причиной того, что инфляция развивается ниже наших изначальных ожиданий, является ослабленный потребительский спрос. Более того, исходя из этой динамики, годовая инфляция вероятно окажется ниже нижней границы прогнозного диапазона ЦБ РФ по инфляции на этот год, который составляет 12-13%".

Текущий понижательный инфляционный тренд, который, как ожидается, продолжится в ближайшие месяцы в сочетании с ухудшением экономической активности, по мнению аналитиков банка, говорит в пользу того, что ЦБ РФ может продолжить монетарное смягчение на предстоящем заседании по ставке 16 декабря.

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