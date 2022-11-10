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10 ноября 2022 года 13:13
Падение ВВП России в 4К22, скорее всего, составит около 8% г/г - Инвестбанк Синара
Падение ВВП России в IV квартале 2022г, скорее всего, составит около 8% г/г, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин. "Банк России оценил падение ВВП России в 3К22 в 4,0% г/г, на 4К22 прогнозируется спад на 7,1%. Такие данные содержатся в докладе центрального банка о денежно-кредитной политике. Вместе с тем ЦБ РФ предупредил, что оперативные данные указывают на снижение экономической активности в сентябре. Главная причина - нарастающая неопределенность на фоне усиления геополитической напряженности и частичной мобилизации. Рассчитываемый Банком России индекс бизнес-климата в октябре снизился по всем крупным отраслям. Высокочастотные индикаторы зафиксировали ухудшение ситуации в экономике в начале осени. Мы прогнозируем более глубокое по сравнению с официальными оценками реальное падение ВВП в 4К22, ближе к 8,0% г/г, а по итогам года ВВП может сократиться на 3-4%", - пишет эксперт банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВВП-ПРОГНОЗ
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