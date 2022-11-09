BCS Express назвал топ-5 акций РФ, интересных для покупок на среднесрочную перспективу

Эксперты BCS Express выделили главные тренды и отобрали топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте - Сбербанк, "ЛУКОЙЛ", "Полюс", "Яндекс" и "Татнефть".

Аналитики предлагают обратить внимание на акции Сбербанка. Бумаги сильно скорректировались с начала года из-за отказа от выплат и давления санкций. На их взгляд, сейчас основной негатив уже заложен в цену акций. При этом ситуация в банковском секторе не такая страшная, как может показаться. "В сентябре глава Сбербанка Герман Греф отмечал, что банку не потребуется докапитализация за счет государства, группа вернулась к прибыли во II полугодии 2022г, - отмечается в комментарии. - В ближайшей перспективе специфических драйверов для роста в бумаге сложно обозначить, но при появлении позитивных новостей по сектору потенциал переоценки внушительный. На горизонте нескольких месяцев бумаги могут подняться к 160-170 руб.".

По оценке стратегов инвесткомпании, акции "ЛУКОЙЛа" остаются одними из наиболее недооцененных в российском нефтяном секторе. "Важный фактор привлекательности компании - щедрые дивиденды. "ЛУКОЙЛ" в декабре намерен выплатить совокупно 793 руб. на акцию, что соответствует около 16,9% дивидендной доходности по текущим котировкам. Кроме высокой дивдоходности, важен сам факт возвращения компании к выплате дивидендов. Во II полугодии 2022г результаты "ЛУКОЙЛа" должны ухудшиться на фоне укрепления рубля, однако, учитывая высокие цены на нефть, компания может выплатить неплохие дивиденды и в 2023г. Среднесрочный ориентир по бумаге 4750-5000 руб.", - пишут аналитики.

Акции "Полюса", по их мнению, интересны как ставка на рост цен на золото в среднесрочной перспективе. "Недавний импульс роста в ценах на драгметалл обеспечил выход из полугодового нисходящего тренда, - констатируют в BCS Express. - В случае закрепления выше $1720-1735 за унцию ориентиры сместятся к $1800. "Полюс" - наиболее крепкая ставка на рост золота на российском рынке. Компания работает с низкими издержками и ранее входила в топ мировых компаний по уровню рентабельности. Даже с учетом санкционного давления и укрепления рубля бизнес остается устойчивым и прибыльным. На горизонте ближайших месяцев допускаем подъем акций к 7750-8250 руб.".

Несмотря на нестабильность в экономике, продолжает развиваться бизнес "Яндекса": по итогам III квартала выручка выросла на 46% г/г, скорректированная EBITDA прибавила 256% г/г. "Сохраняющиеся высокие темпы роста бизнеса позволяют рассчитывать на подъем акций "Яндекса" к 2300-2500 руб. в среднесрочной перспективе", - прогнозируют эксперты.

"Акции "Татнефти" - ставка на крупные дивиденды в нефтегазовом секторе. Компания в 2022г продолжила выплачивать дивиденды в рамках дивидендной политики, на горизонте 12 месяцев дивиденды "Татнефти" могут составить около 10-14%, - подчеркивается в комментарии инвесткомпании. - По итогам III квартала компания уже заработала 6,86 руб. на акцию потенциальных дивидендов. Это соответствует около 1,7% дивидендной доходности. "Татнефть" отличается стабильным финансовым положением - на конец I полугодия 2022г коэффициент чистый долг/EBITDA был отрицательным. В перспективе нескольких месяцев бумаги могут подняться к 440-460 руб.".

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