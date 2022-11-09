Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Walt Disney до $105

Freedom Finance Global понижает целевую цену акций Walt Disney Co. с $144 до $105 за штуку и пересматривает прогноз с позитивного на нейтральный, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Михаила Денисламова.

"Гигант развлекательной индустрии Disney представил слабые результаты за третий квартал, несмотря на уверенный прирост аудитории стриминг-сервисов, - отмечает эксперт. - Самым главным негативным моментом отчета стали комментарии менеджмента о том, что в следующем финансовом году рост выручки и операционной прибыли эмитента может составить менее 10% - это намного ниже ожиданий инвесторов. Капитальные вложения при этом вырастут с $5 млрд до $6,7 млрд, или на 34%. Также можно ожидать увеличения затрат на контент с $30 млрд до $31-33 млрд".

Если ранее аналитики инвесткомпании полагали, что скорректированная EPS в 2024 ФГ составит $6,55, а акции будут торговаться с форвардным P/E около 22х, то теперь они считают оправданными гораздо более консервативные предположения: EPS составит $5, а мультипликатор P/E NTM через год может колебаться вблизи 21х.

"Даже такое значение мультипликатора все равно будет отражать премию к широкому рынку благодаря более высоким ожидаемым долгосрочным темпам роста EPS по мере выхода стриминг-направления в зону прибыльности. Баланс рисков в краткосрочном периоде считаем неблагоприятным", - подчеркивает Денисламов.

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