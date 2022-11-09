.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  "Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Disney
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
09 ноября 2022 года 16:53

"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Disney

"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Walt Disney Co. с прогнозной стоимостью $147 за штуку на сентябрь 2023 года, что предполагает потенциал роста 47% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"И хотя сегмент медиа показал слабые результаты и стал причиной того, что компания отчиталась хуже ожиданий по выручке и EPS, мы все же сохраняем позитивный взгляд на акции Disney. Высокие показатели сегмента парков развлечений являются стабильным фундаментом для компании, тогда как сегмент медиа пока менее устойчив и требует больших инвестиций и вливаний. Рассчитываем, что в 2023 фискальном году Disney уделит внимание операционной эффективности медиа сегмента и будет более экономной по части расходов на создание контента для своих стриминговых сервисов", - указывает эксперт Ксения Лапшина.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    США-DISNEY-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ


.
Лента аналитики
09 ноября 2022 года 19:01
BCS Express назвал топ-5 акций РФ, интересных для покупок на среднесрочную перспективу
Эксперты BCS Express выделили главные тренды и отобрали топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте - Сбербанк, "ЛУКОЙЛ", "Полюс", "Яндекс" и "Татнефть". Аналитики предлагают обратить внимание на акции Сбербанка. Бумаги сильно...    читать дальше
.
09 ноября 2022 года 18:32
Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Walt Disney до $105
Freedom Finance Global понижает целевую цену акций Walt Disney Co. с $144 до $105 за штуку и пересматривает прогноз с позитивного на нейтральный, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Михаила Денисламова. "Гигант развлекательной индустрии Disney представил слабые результаты за третий...    читать дальше
.
09 ноября 2022 года 18:05
Рубль, скорее всего, будет торговаться около 60 руб./$1 в течение ноября - Sber CIB
Рубль, скорее всего, будет торговаться около уровня в 60 руб./$1 в течение ноября текущего года, полагает валютный стратег Sber CIB Юрий Попов. По мнению эксперта, в пользу этого говорят следующие факторы: - Локальный валютный рынок нормализовался. Курс рубля к доллару по декабрьскому фьючерсу...    читать дальше
.
09 ноября 2022 года 17:41
BCS Express рекомендует "держать" акции ZoomInfo
BCS Express рекомендует "держать" акции ZoomInfo с прогнозной стоимостью на уровне $30 за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. "ZoomInfo предоставила положительные финансовые результаты за III квартал 2022 года, однако лидирующие индикаторы (RPO, Deferred Revenue)...    читать дальше
.
09 ноября 2022 года 17:19
"Финам" сохраняет рейтинг "на уровне рынка" для бумаг "Татнефти
"Финам" сохраняет рейтинг "на уровне рынка" для обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Совет директоров "Татнефти" 15 ноября обсудит выплату дивидендов по итогам 9 месяцев. Ранее компания уже выплатила 32,7 рубля на акцию по итогам...    читать дальше
.
09 ноября 2022 года 16:29
ФРС может повысить ставку до 4,5-4,75% в 1К23 - "Финам"
ФРС США может повысить ставку до 4,5-4,75% в первом квартале 2023 года, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольга Беленькая в ходе онлайн-конференции "Мировые рынки: слабость экономики и рост на надеждах". "Октябрь оказался позитивным для фондовых рынков, причем ралли...    читать дальше
.
09 ноября 2022 года 16:02
Возможно сохранение давления на цену акций Lyft в ближайшее время - Инвестбанк Синара
Возможно сохранение давления на котировки акций Lyft Inc. в ближайшее время, говорится в комментарии аналитиков "Инвестиционного банка Синара". "Котировки акций Lyft упали во вторник на 23% после обнародования финансовых результатов за 3К22 и сообщения, что число пассажиров в 3К22 все еще меньше...    читать дальше
.
09 ноября 2022 года 15:40
Бумаги Polymetal обладают шансами на продолжение текущего роста - "Велес Капитал"
Бумаги Polymetal обладают шансами на продолжение текущего роста с ближайшим сопротивлением на уровне 322 рублей за бумагу, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Бумаг Polymetal с технической точки зрения к середине сессии в среду (в отличие от "Полюса" и...    читать дальше
.
09 ноября 2022 года 15:16
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Viatris
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Viatris с прогнозной стоимостью $13,1 за штуку на май 2023 года, что предполагает потенциал роста 18% от текущего уровня, сообщается в материале инвестиционной компании. "Находящаяся в нашем аналитическом покрытии американская фармацевтическая...    читать дальше
.
09 ноября 2022 года 14:55
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции American Electric Power с целью $97,3
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции American Electric Power с целью $97,3 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9%, стоп-приказ: $86,3, говорится в комментарии инвестиционной компании. Ветропарк North Central Wind Energy...    читать дальше
.
Страница 1 из 16
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.