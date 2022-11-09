"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Disney

"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Walt Disney Co. с прогнозной стоимостью $147 за штуку на сентябрь 2023 года, что предполагает потенциал роста 47% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"И хотя сегмент медиа показал слабые результаты и стал причиной того, что компания отчиталась хуже ожиданий по выручке и EPS, мы все же сохраняем позитивный взгляд на акции Disney. Высокие показатели сегмента парков развлечений являются стабильным фундаментом для компании, тогда как сегмент медиа пока менее устойчив и требует больших инвестиций и вливаний. Рассчитываем, что в 2023 фискальном году Disney уделит внимание операционной эффективности медиа сегмента и будет более экономной по части расходов на создание контента для своих стриминговых сервисов", - указывает эксперт Ксения Лапшина.

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