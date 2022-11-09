ФРС может повысить ставку до 4,5-4,75% в 1К23 - "Финам"

ФРС США может повысить ставку до 4,5-4,75% в первом квартале 2023 года, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольга Беленькая в ходе онлайн-конференции "Мировые рынки: слабость экономики и рост на надеждах".

"Октябрь оказался позитивным для фондовых рынков, причем ралли на Уолл-Стрит было обусловлено в первую очередь надеждами инвесторов на смягчение монетарной политики ФРС США. Однако прогнозы не оправдались - в начале ноября американский центробанк не только в четвертый раз подряд повысил ставку на 75 б.п., но и дал инвесторам "ястребиный" сигнал. Этот фактор оказывает на рынки сильное давление", - указала руководитель отдела макроэкономического анализа Ольга Беленькая.

Тем не менее, полагает эксперт, катастрофического падения фондовых индексов, как и избыточного ужесточения монетарной политики, ожидать не стоит. Вероятно повышение ставки до 4,5-4,75% в I квартале 2023 года, затем возможна пауза для оценки влияния на инфляцию, считает Беленькая.

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