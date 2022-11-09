Бумаги Polymetal обладают шансами на продолжение текущего роста - "Велес Капитал"

Бумаги Polymetal обладают шансами на продолжение текущего роста с ближайшим сопротивлением на уровне 322 рублей за бумагу, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Бумаг Polymetal с технической точки зрения к середине сессии в среду (в отличие от "Полюса" и "Селигдара") более активно пытается развить восходящее движение, при этом повышение во вторник сопровождалось заметным ростом объемов торгов. Котировки акций эмитента в целом выглядят вполне готовыми к дальнейшему увеличению с ближайшим сопротивлением у 322 рублей. Закрепление выше подтвердит нацеленность на развитие "бычьего" тренда с возможным возвращением к сентябрьскому пику в 428,3 рубля (также верхняя полоса Боллинджера недельного графика). Сохранение "длинных" позиций актуально при положении выше 280 рублей(средняя полоса Боллинджера дневного графика)", - отмечает эксперт в комментарии.

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