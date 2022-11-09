"Финам" открыл торговую идею "покупать акции American Electric Power с целью $97,3 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9%, стоп-приказ: $86,3, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Ветропарк North Central Wind Energy общей мощностью 1,5 ГВт, введенный в эксплуатацию марте 2022г, оказал поддержку финансовым результатам AEP в III квартале и способствовал снижению зависимости от ТЭС, отмечают аналитики. Компания продолжает оптимизацию портфеля генерации и в первой половине 2023 года должна закрыть две крупные сделки, что принесет дополнительную ликвидность и ускорит зеленый переход.

"С точки зрения технического анализа после значительной коррекции бумаги демонстрируют среднесрочные разворотные сигналы. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $86,3 риск на портфель составит 0,17%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,7", - указывают эксперты "Финама".

American Electric Power - одна из крупнейших холдинговых компаний электроэнергетического сектора США. AEP обслуживает около 5,5 млн потребителей в 11 штатах на юге и северо-востоке США и управляет самой обширной в стране инфраструктурой сетей передачи электроэнергии (40 тысяч миль).

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