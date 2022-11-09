"Финам" понизил рейтинг акций Darden Restaurants до уровня "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Darden Restaurants с "покупать" до "держать" после ралли, сохранив целевую цену на уровне $142,96 за штуку на июль 2023г, что предполагает потенциал роста 2,2%, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Акции Darden Restaurants достигли целевой цены, реализовав свой 20% потенциал роста. В сентябре ресторатор отчитался о прибыли и выручке на уровне оценок Wall Street, хотя результаты LFL-продаж главной сети группы, Olive Garden, оказались несколько слабее консенсуса. Росту акций способствовало ожидание того, что замедление инфляции в США положительно повлияет на результаты ресторатора в следующем отчетном квартале, позволив продемонстрировать более сильный отчет по сравнению с I кварталом. В ожидании выхода отчета в декабре мы сохраняем целевую цену по акциям Darden Restaurants и понижаем их рейтинг до "держать" после ралли. Ключевым риском для компании, предоставляющей услуги вторичного спроса, является возможное сокращение трат на досуг и общественное питание на фоне ухудшения перспектив экономики США", - пишет аналитик Анна Буйлакова.

Darden Restaurants управляет сетями ресторанов под 8 брендами в различных ценовых категориях и для разных событий.

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