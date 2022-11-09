"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Emerson Electric с целевой ценой $119 за штуку, что предполагает потенциал роста 34% от текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании.

"Технологии Emerson помогают крупным мировым компаниям повышать производственные показатели и снижать расходы за счет упрощения операционных процессов и минимизации проектных рисков, а также сокращать углеродный след и ускорять переход к возобновляемой энергетике, - пишут аналитики. - 31 октября компания объявила о продаже контрольного пакета акций своего подразделения Climate Technologies, предлагающего продукты и услуги для климат-контроля, инвесткомпании Blackstone, которая оценила бизнес в $14 млрд. Сделка знаменует собой важный шаг Emerson на пути к созданию целостного портфеля промышленных технологий и превращению в глобальную компанию по автоматизации. Завершившаяся ранее сделка по слиянию с AspenTech укрепляет положение Emerson в технологическом сегменте и позволит извлечь выгоду из развивающегося рынка промышленного программного обеспечения".

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