Отрицательная тенденция в промышленности России сохранится в 4К22 - "Финам"

Отрицательная тенденция в промышленности России сохранится в IV квартале 2022г, считают эксперты инвестиционной компании "Финам".

"Темпы восстановления деловой активности в российской промышленности вновь замедлились в октябре 2022г под воздействием продолжающегося конфликта вокруг Украины и западных санкций, - пишут аналитики. - На фоне сжатия экспортных заказов, ухода иностранных инвесторов и слабого внутреннего спроса промышленные компании сокращают объемы производства. При этом у производителей в значительной степени растут операционные расходы, связанные и с проблемами в логистике, и с кадровым обеспечением, усугубившемся объявленной мобилизацией и массовой миграцией мужчин трудоспособного возраста".

По оценкам стратегов "Финама", отрицательная тенденция в промышленности России в IV квартале 2022 года сохранится, поскольку действие негативных факторов в виде сокращения количества новых заказов, увеличения цен импортируемых товаров, роста затрат на транспортировку, дефицита квалифицированной рабочей силы носят долгосрочный характер. Проводимая в России масштабная программа импортозамещения, на взгляд экспертов, не способна дать ощутимые результаты в кратчайшие сроки, но будет способствовать развитию промышленности и повышению ее конкурентоспособности в будущем.

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