Акции Disney в настоящее время подходят для реализации спекулятивных идей - BCS Express

Акции Walt Disney Co. в настоящее время подходят для реализации спекулятивных идей, говорить о покупке на длинный срок пока рано, считает эксперт BCS Express Павел Гаврилов.

"Компания Walt Disney опубликовала финансовые результаты за IV квартал 2022 финансового года. Они оказались ниже консенсус-прогнозов Уолл-стрит (при этом доходы сегмента медиа упали, а парков выросли; на общие операционные доходы негативно влияют потери стриминга; финансовый год завершился ростом выручки и операционной прибыли), - отмечает аналитик в обзоре инвестиционной компании. - Акции эмитента продолжают находиться в нисходящем тренде с начала года. В июле был реализован отскок, но после прошлого отчета (в середине августа) котировки бумаг вновь развернулись вниз, и в моменте цена спустилась к годовому минимуму. На короткой дистанции не исключается проход к $90,3, а преодоление уровня откроет дорогу к новым минимумам. Сигналов для роста пока не сформировано, акции подходят для реализации спекулятивных идей. Возможно, после изменения потребительских привычек в США инвесторы будут больше сосредоточены на прибыльности стриминга и спросе на тематические парки. Долгосрочный взгляд остается умеренно позитивным, но пока рано говорить о покупке на длинный срок".

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