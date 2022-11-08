"Финам" рекомендует покупать акции "РусАла" с целью 47,68 руб. за штуку на Мосбирже и HKD5,01 - на Гонконгской бирже, что предполагает потенциал роста 33,5% на горизонте года, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Несмотря на консервативный подход к оценке перспектив и рисков компании, мы видим потенциал для роста акций ОК "РусАл". Компании удалось решить проблему обеспечения заводов сырьем, при этом сохранив операционную рентабельность. Возвращение "РусАла" в санкционные списки нам представляется маловероятным, как и введение ограничений против его продукции на ключевых для компании рынках. Одним из основных рисков остается неопределенность относительно дальнейшей судьбы акционерного соглашения "Норникеля", - пишет аналитик Алексей Калачев.

Стратегия компании, по мнению эксперта, нацелена на то, чтобы стать крупнейшим поставщиком алюминия с самым низким углеродным следом, что обеспечивает компании сильные позиции в условиях энергоперехода и декарбонизации мировой экономики.

"Результаты 1П 2022 выглядят неплохо. "РусАл" сохранил объемы производства алюминия на уровне 1,9 млн тонн. Хотя объемы продаж сократились г/г на 11,9%, до 1,7 млн тонн, высокие цены реализации обеспечили рост выручки г/г на 31,3%, до $7,15 млрд. "РусАл" возобновил выплату дивидендов, после большого перерыва выплатив промежуточные дивиденды за 1П 2022, по $0,02 на акцию. Однако уверенности относительно стабильности последующих выплат пока нет", - отмечает Калачев.

Основой устойчивости "РусАла", на взгляд аналитика, остаются доступ к дешевой электроэнергии в России и доходы от владения блокирующим пакетом акций "Норникеля".

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