Потенциал роста цены акций Disney на горизонте года составляет около 18% - BCS Express

Аналитики BCS Express позитивно оценивают перспективы цены акций Walt Disney Co., потенциал роста стоимости бумаги на горизонте года, по их мнению, составляет около 18% от текущего уровня, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Walt Disney представит квартальный отчет на текущей неделе. В прошлом квартале выручка компании росла в обоих основных сегментах - парках развлечений и стриминге. Хедж-фонд Third Point, основанный инвестором-активистом Дэниелом Лоэбом, в том квартале открыл новые позиции в бумаге. Судя по динамике котировок акций последних недель, нельзя сказать, что ожидания по отчету завышены и позитивные сюрпризы могут привести к положительной переоценке", - отмечают эксперты.

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