Потенциал роста цены акций ЛУКОЙЛа превышает 30% - Sber CIB

Потенциал роста котировок акций "ЛУКОЙЛа" превышает 30%, считают аналитики Sber CIB.

Прогнозная стоимость бумаги эмитента на горизонте 12 месяцев составляет 6500 рублей за штуку, говорится в комментарии экспертов.

"Совет директоров компании в начале ноября объявил дивиденды за 2П21 и 1П22. Они составят в общей сложности 793 рубля на акцию, дивидендная доходность - более 16%. Если акционеры утвердят дивиденды, то для их получения нужно купить бумаги эмитента не позднее 19 декабря. Перспектива дивидендных выплат в таком размере, вероятно, окажет значительную поддержку акциям "ЛУКОЙЛа" до даты закрытия реестра", - отмечают аналитики инвестбанка. - Финальные дивиденды за 2022 год (за 2П22) могут составить до 500 рублей на акцию: сумма будет зависеть от изменения оборотного капитала. Дивидендная доходность может доходить до 10%. Дата выплат пока не определена, однако если это произойдет в июле 2023 года, то с учетом дивидендов за 2П21 и 1П22 в ближайшие 8-9 месяцев инвестор может получить от компании более 1000 рублей на бумагу в виде дивидендов".

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