Цены акций Take-Two и TripAdvisor, скорее всего, останутся пока под давлением - Инвестбанк Синара

Котировки акций Take-Two Interactive Software и TripAdvisor Inc., скорее всего, останутся пока под давлением, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара",

"Цена акций Take-Two Interactive Software потеряла в ходе расширенных торгов 17,4%, так как компания сообщила о чистом убытке за 3К22 в размере $1,54 на акцию - значительно больше консенсус-прогноза FactSet ($0,95). При этом эмитент сократил прогноз по количеству чистых бронирований на 7% в 2022 году - с $5,8-5,9 млрд до $5,4-5,5 млрд. Негативный характер отчетности и прогноза на год продолжат, как мы считаем, оказывать давление на котировки компании", - отмечают эксперты.

"Котировки бумаг TripAdvisor упали на дополнительных торгах на 19,2%: чистая прибыль компании в 3К22 оказалась на 28% ниже прогноза аналитиков, опрошенных FactSet - $0,28 на акцию против $0,39 соответственно. Количество ежемесячно активных уникальных пользователей выросло на 8% г/г, но все еще на 18% меньше, чем в допандемийный 3К19. Полагаем, что слабая динамика восстановления числа активных пользователей сервиса эмитента продолжит оказывать давление на акции компании", - пишут аналитики банка в комментарии.

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