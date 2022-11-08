Акции ЦИАН привлекательны для покупки на текущих уровнях - "Мои Инвестиции"

Акции ЦИАН привлекательны для покупки на текущих уровнях, сообщается в комментарии телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Акции ЦИАН с начала года подешевели на 60% из-за геополитической нестабильности, инфраструктурных и регуляторных рисков, - пишут аналитики. - Сохранение высоких темпов роста и улучшение рентабельности на фоне увеличения числа объявлений в крупных городах, возобновления монетизации в регионах и повышения тарифов должны поддержать акции ЦИАН. Компания торгуется на уровне 2,7х EV/Sales 2023, с дисконтом более 50% к историческим значениям. Во 2-й половине ноября компания представит результаты за III кв.".

Эксперты телеграм-канала указывают на драйверы роста котировок акций ЦИАН:

-Рост числа объявлений в крупных городах: за последние 5 месяцев в топ-10 крупнейших городах России количество объявлений об аренде и продаже жилой недвижимости на платформе ЦИАН выросло на 26%. При этом снижение спроса на недвижимость при сохранении высокого уровня предложения позитивно для компании, так как это удлиняет время нахождения объявлений на платформе, увеличивая доход от размещений.

- Повышение тарифов и возобновление монетизации: в III кв. компания продолжила возобновление монетизации в регионах и повысила тарифы на размещение и продвижение объявлений в ряде городов в среднем на 15-20%. У компании остается место для дальнейшего роста тарифов, так как они все еще существенно ниже, чем у "Авито".

- Увеличение дохода от дополнительных услуг (электронный документооборот, сопровождение сделок и др.) на фоне рекордного количества электронных сделок с недвижимостью в Москве (в августе-сентябре рост в 2 раза г/г, по данным Росреестра).

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