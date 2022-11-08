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08 ноября 2022 года 14:16
"Ингосстрах Инвестиции" рекомендует покупать акции Магнита с целью 7578 руб
"Ингосстрах Инвестиции" рекомендует покупать акции "Магнита" с целью 7578 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста к концу 2023г на 48% от текущей рыночной цены, говорится в комментарии аналитика Анны Михайловой. "Магнит" на данный момент торгуется с мультипликатором EV/EBITDA на уровне 4.5х, что существенно ниже исторических значений показателя для компании, - указывает эксперт. - Однако, на наш взгляд, с учетом текущих экономических условий и переориентации части инвесторов на компании, нацеленные на внутренний рынок, а также принимая во фундаментальную недооцененность сектора в последние годы, на горизонте полутора лет возможен рост мультипликаторов". Эксперт указывает на сильные стороны "Магнита": - сильная рыночная позиция; - хорошая географическая диверсификация; - сильный бренд; - бизнес в сегменте пищевого ретейла - менее цикличном и с уровнем отраслевого риска ниже среднего; - относительная стабильность операционных денежных потоков. На взгляд стратега "Ингосстрах Инвестиции" , драйверами роста стоимости акций "Магнита" выступают: - высокая устойчивость бизнеса компании в экономически нестабильные периоды; - активное расширение бизнеса за счет органического роста и увеличение доли рынка; - возвращение к дивидендным выплатам в ближайшие годы. После эскалации геополитической ситуации "Магнит" отказался от дивидендных выплат за 2021г, однако аналитик ожидает, что с высокой долей вероятности дивидендные выплаты в ближайшем будущем возобновятся. По оценкам Михайловой, в 2024 и 2025гг дивидендная доходность может составить 7,2% и 8,1%, средняя дивидендная доходность компании в 2018-2020гг была на уровне 8,7%. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МАГНИТ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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