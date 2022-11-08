S&P 500 проведет торги во вторник, скорее всего, в диапазоне 3780-3860п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет предстоящую во вторник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3780-3860 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Сергей Глинянов.

"Индекс S&P 500 нашел поддержку на уровне 3700 пунктов и в ближайшие сессии может консолидироваться вблизи отметки Фибоначчи, расположенной на 3800 пунктах. RSI и MACD находятся около нейтральных уровней. В то же время на сегодня рынок находится под влиянием множества инфоповодов, которые могут двигать котировки вопреки техническому анализу", - пишет эксперт.

По мнению Глинянова, в центре внимания инвестсообщества выборы в законодательные органы власти США. По данным американского транснационального независимого инвестбанка Jefferies, с 1934 года в 22 случаях через три и шесть месяцев после завершения выборов фондовый рынок демонстрировал уверенную позитивную динамику. В Goldman Sachs отмечают, что за последние 90 лет S&P 500 обеспечил среднюю доходность 3% к концу года, в котором проходили промежуточные выборы, и 17% в течение 12 месяцев после них. В то же время главной движущей силой для фондового рынка на сегодня остаются действия и заявления ФРС, подчеркивает аналитик инвесткомпании.

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