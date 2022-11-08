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08 ноября 2022 года 13:23

Инвесторам пора задуматься о покупке акций Сбербанка - "Солид Брокер"

Инвесторам пора задуматься о покупке акций Сбербанка, говорится в комментарии инвестиционной компании "Солид Брокер".

"Эльвира Набиуллина сообщила в Госдуме, что ЦБ считает текущий уровень ставки - 7,5% - адекватно отражающим баланс рисков для инфляции, - пишут эксперты. - ЦБ рассчитывает, что банки смогут без проблем выполнять новую программу кредитных каникул для мобилизованных и членов их семей. Корпоративный кредитный портфель банков РФ вырос за 10 месяцев предварительно на 9,9%".

Для инвесторов, по мнению аналитиков "Солид Брокер", важны 2 основных посыла: снижения ставки в ближайшее время ждать не стоит; рост кредитования далеко не на уровне кризисных лет, хотя октябрь подпортил статистику.

"Если после октября в ноябре уже будет динамика кредитования лучше, то банки по итогам года могут значительно сократить убытки первой половины 2022г. У нас основная ставка идет на Сбербанк как на самый крупный и качественный банк. Мы рассчитываем на околонулевой результат или небольшую прибыль по итогам 2022г по нему. 2023г должен стать восстановительным. Поэтому уже сейчас рекомендуем задуматься о покупке", - отмечают стратеги.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-СБЕР-АКЦИИ-АНАЛИТИКА


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