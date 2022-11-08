Акции Etalon и Самолета по-прежнему привлекательны для покупки - "Открытие Инвестиции"

Акции Etalon и ГК "Самолет" по-прежнему привлекательны для покупки на текущих уровнях, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

"Самолет" торгуется ниже своих ключевых средних линий. Четыре дня проторговывает 50-дневную МА в качестве сопротивления. Бумага сохраняет потенциал роста. Краткосрочная цель может быть достигнута на 2600 руб. Наша долгосрочная цель по бумаге 4118 руб.", - отмечает эксперт.

Etalon, в свою очередь, держится выше психологической поддержки 50 руб. за бумагу. "Наша цель сохраняется на уровне 84 руб. По-прежнему видим привлекательность акций на попытках снижения до 50 руб.", - указывает Шульгин.

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