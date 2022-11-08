ПСБ прекращает анализ "Детского мира"

Промсвязьбанк (ПСБ) прекращает аналитическое освещение "Детского мира", сообщается в обзоре.

Как ранее стало известно, совет директоров ПАО "Детский мир" планирует рассмотреть решение о поэтапной трансформации компании в частный бизнес. Процедура предполагает реорганизацию ПАО "Детский мир", частичный переход акционеров из публичной компании в непубличное ООО "Детский мир" и предложение о продаже акций ПАО для акционеров, не перешедших в ООО.

"Бумаги компании потеряли в стоимости на торгах в понедельник более 15% (ведь ожидалась публикация отчета по МСФО за 9 месяцев, а не такое решение) и продолжают снижаться во вторник. Выплаты дивидендов за 9 месяцев также не предусмотрено. Скорее всего, эмитент перестанет торговаться на бирже, а значит в секторе ритейла становится на одну неплохую идею меньше. Мы прекращаем аналитическое покрытие "Детского мира", полагая, что условия выкупа акций вряд ли будут привлекательными для миноритариев, а бумаги до этого времени будут чувствовать себя заметно "хуже рынка", - указывают эксперты банка в комментарии.

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