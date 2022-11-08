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08 ноября 2022 года 11:53
"Финам" сохраняет рейтинг акций Block на уровне "покупать"
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Block Inc. с целевой ценой $90,40 на июнь 2023 года, что предполагает потенциал роста 50%, говорится в комментарии инвесткомпании. По результатам III квартала 2022 года совокупная квартальная выручка финтех-компании Block выросла на 17% г/г и составила $4,52 млрд. Операционные издержки достигли $1,26 млрд, увеличившись на 39% г/г, но это не помешало Block увеличить показатель корр. EBITDA до $327 млн с $233 млн в аналогичном квартале прошлого года, отмечают эксперты "Финама". "Топ-менеджмент Block в целом позитивно настроен на IV квартал, но конкретных прогнозов не дает в связи с высокой неопределенностью, - пишет аналитик Ксения Лапшина. - С начала 2023г менеджмент планирует уделять больше внимания оптимизации издержек и финансовой дисциплине, а также сократить темпы найма и ограничить затраты на маркетинг. Акции Block отреагировали резким ростом на 11,5% на публикацию квартального отчета, так как выручка и EPS значительно превысили ожидания. Мы подтверждаем по акциям Block рейтинг "покупать" и таргет на уровне $90,40 на июнь 2023 года. Потенциал роста с текущего уровня составляет 50%". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-BLOCK-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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