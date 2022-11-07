"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Fix Price с целью 438 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги (GDR) Fix Price с целью 438 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 22,7%, стоп-приказ: 327 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Наиболее сильной стороной Fix Price является потенциал роста бизнеса. Ритейлер имеет хорошие шансы выполнить прогноз по открытию 750 новых магазинов в 2022 году. Кроме того, в течение ближайших лет эмитент планирует открывать по 800 новых магазинов. Более того, Fix Price выгодно выделяют устойчивость к текущему кризису и высокая маржинальность. Снижение реальных расходов населения делает формат компании, подразумевающий фокус на низких ценах, достаточно актуальным. При этом ротация ассортимента и работа по контролю расходов позволяют поддерживать маржинальность по EBITDA близко к отметке 19% - выше, чем у конкурентов", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага пробила уровни сопротивления и начинает формировать среднесрочный восходящий тренд. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 327 руб. риск на портфель составит 0,4%", - указывают в "Финаме".

Fix Price - лидер российского рынка среди ритейлеров, оперирующих в сегменте магазинов фиксированных цен. На данный момент компания имеет 5462 магазина в РФ и ближайшем зарубежье.

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