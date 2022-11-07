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07 ноября 2022 года 16:30

Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "держать" для акций ConocoPhillips

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "держать" для акций ConocoPhillips, сообщается в обзоре аналитика Кирилла Бахтина.

"Мы считаем опубликованные финансовые результаты эмитента за 3К22 сильными и способными оказать поддержку акциям в ближайшие торговые сессии. Позитивной мы также считаем новость об увеличении долгосрочной программы выкупа собственных акций на $20 млрд - до $45 млрд. Опираясь, однако, на фундаментальные показатели (средняя цена Brent на уровне $100/барр. на 2023 год), мы не видим существенного потенциала дальнейшего роста цены бумаги и сохраняем по акциям ConocoPhillips рейтинг "держать", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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