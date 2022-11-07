Акции Полюса интересны и для спекулятивных, и для долгосрочных покупок - Freedom Finance Global

Акции "Полюса" интересны в настоящее время как для спекулятивных покупок, так и для долгосрочных инвестиций, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Неопределенность в вопросе дивидендов сохраняется, однако не исключено, что компания ищет способы возобновить выплаты акционерам. Эмитент торгуется очень дешево по основным мультипликаторам (Р/Е 2022П: 5,9х). Несмотря на ряд сложностей и ухудшение операционных и финансовых показателей в первом полугодии, акции эмитента сохраняют привлекательность для покупок как на средний, так и на длительный срок. Котировки в этом году упали на минимум с 2019-го, что создает отличную возможность для входа в позицию. Существенных проблем со сбытом не ожидается, производство будет восстанавливаться к докризисным уровням. Конъюнктура внешних рынков остается благоприятной для золотодобытчиков. Долговая нагрузка "Полюса" невелика, то есть компания не столкнется с проблемами при финансировании программы капзатрат. Прогнозная стоимость цены бумаги - 7700 рублей за штуку", - указывает эксперт в комментарии инвестиционной компании.

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