Возможно тестирование сверху вниз уровня 60 руб./$1 на текущей неделе - "Открытие Инвестиции"

Рубль, вероятно, будет тяготеть к укреплению по отношению к доллару США на текущей неделе, возможно тестирование психологического уровня в 60 руб./$1, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

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