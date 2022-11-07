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07 ноября 2022 года 15:01
BCS GM сохраняет рекомендацию "продавать" для акций ФосАгро
Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) сохраняют рекомендацию "продавать" для акций "ФосАгро", сообщается в комментарии инвесткомпании. "ФосАгро" опубликовала финансовые результаты за 3К22 по МСФО и объявила дивиденды в размере 318 руб. на акцию с доходностью около 5%, - пишет аналитик Дмитрий Булгаков. - Релиз показывает высокие положительные денежные потоки "ФосАгро", что позволяет компании аккумулировать денежные средства для распределения в виде дивидендов. Мы сохраняем рекомендацию "продавать" и ожидаем, что результаты начнут ухудшаться вслед за ценами на удобрения в будущем, если негативный тренд продолжится. Тем не менее мы считаем ежеквартальные дивиденды в размере 318 руб. на акцию позитивным событием и хорошим корпоративным решением, что будет поддерживать бумагу в ближайшее время (ВОСА состоится 8 декабря, дата закрытия реестра по выплате дивидендов - 19 декабря". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ФОСАГРО-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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