BCS GM сохраняет рекомендацию "продавать" для акций ФосАгро

Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) сохраняют рекомендацию "продавать" для акций "ФосАгро", сообщается в комментарии инвесткомпании.

"ФосАгро" опубликовала финансовые результаты за 3К22 по МСФО и объявила дивиденды в размере 318 руб. на акцию с доходностью около 5%, - пишет аналитик Дмитрий Булгаков. - Релиз показывает высокие положительные денежные потоки "ФосАгро", что позволяет компании аккумулировать денежные средства для распределения в виде дивидендов. Мы сохраняем рекомендацию "продавать" и ожидаем, что результаты начнут ухудшаться вслед за ценами на удобрения в будущем, если негативный тренд продолжится. Тем не менее мы считаем ежеквартальные дивиденды в размере 318 руб. на акцию позитивным событием и хорошим корпоративным решением, что будет поддерживать бумагу в ближайшее время (ВОСА состоится 8 декабря, дата закрытия реестра по выплате дивидендов - 19 декабря".

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