BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли Самолет ГК-БО-П11, ГидроМашСервис БО-03, РЕСО Лизинг БО-П-11, О''КЕЙ 001Р-03 и АФК Система 001Р-19, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Российские ОФЗ на прошлой неделе немного скорректировались, в том числе отыгрывая итоги аукциона Минфина 2 ноября, - напоминают эксперты. - Ведомство разместило три выпуска облигаций на 167 млрд руб. Выпуск ОФЗ-ПД 26240 с погашением в 2036г был размещен с существенной премией по доходности ко вторичному рынку чуть больше 0,5 п.п., что повлекло за собой распродажи по длинным ОФЗ. По итогам недели кривая доходностей гособлигаций выросла на отрезке от 3 лет и выше в среднем на 20 б.п. В корпоративном сегменте наблюдалось постепенное сужение G-спредов, однако в конце недели был отмечен небольшой скачок, который обнулил весь этот эффект. В целом премии за риск стабилизировались и предпосылок к существенному расширению или сужению пока не наблюдается".

По мнению аналитиков инвесткомпании, при выборе облигаций сейчас имеет смысл отдавать предпочтение бумагам с короткой дюрацией до 2,5-3 лет. Интересно смотрятся флоатеры, которые дают защиту от роста процентных ставок за счет привязки купона к рыночным индикаторам. Хорошие ставки в валюте сохраняются по замещающим бондам российских компаний, отмечается в комментарии.

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