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07 ноября 2022 года 14:02
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Procter & Gamble с целью $165
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Procter & Gamble Co. с целевой ценой $165 за штуку, отмечается в комментарии директора аналитического департамента Freedom Finance Global Вадима Меркулова. "Сильные конкурентные преимущества и благоприятные перспективы развития служат драйверами роста для акций P&G, - отмечает эксперт. - Менеджмент компании полагает, что основные риски для ее деятельности в текущем финансовом году будут связаны с повышением затрат на сырье и транспортировку, а также с замедлением роста ВВП в некоторых регионах присутствия. Гайденс компании предполагает итоговое увеличение объема продаж на 2-4% в 2023г после 7% в 2022 финансовом году. Наиболее устойчивое восстановление показателей в постпандемийный период фиксируется в сегментах товаров для здравоохранения и гигиены, а также в направлении товаров для дома. Это дает основания рассчитывать, что P&G сохранит за собой статус лидера отрасли. Дополнительным фактором инвестиционной привлекательности служит регуляторное повышение дивиденда и объемов обратного выкупа акций". Аналитик подчеркивает, что в 2023 финансовом году Procter & Gamble планирует вернуть акционерам около $8,5 млрд в виде дивидендов и за счет buy back. Несмотря на определенные трудности, связанные с инфляционным давлением, у Procter & Gamble остаются перспективы для активного роста, уверен Меркулов. "Компании удается поддерживать более высокую, чем у конкурентов, рентабельность за счет инвестиций в качество продукции. Дополнительные издержки в объеме $160 млн из-за увеличения стоимости сырья и транспортировки уже включаются в стоимость продукции, поэтому их давление на маржу будет несущественным", - отмечает стратег инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-PROCTER/GAMBLE-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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