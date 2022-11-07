Новые юаневые бонды Сегежа Групп могут привлечь внимание широкого круга инвесторов - Инвестбанк Синара

Новые юаневые 15-летние облигации "Сегежа Групп" могут привлечь внимание широкого круга инвесторов, говорится в комментарии "Инвестиционного банка Синара".

"Сегежа Групп" во вторник откроет книгу заявок на юаневые облигации объемом не менее CNY1 млрд. Срок обращения бумаг - 15 лет с офертой на досрочный выкуп через три года. Ориентир по купону установлен на уровне 4,5% годовых (доходность 4,58% годовых). Заявленный ориентир предполагает премию порядка 80 б. п. к доходности близких по дюрации юаневых облигаций "РусАла" серии БО-1Р1, имеющего сопоставимый кредитный рейтинг. На наш взгляд, выпуск может привлечь внимание широкого круга инвесторов за счет самой высокой доходности в юанях на внутреннем долговом рынке", - пишет аналитик банка Александр Афонин.

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