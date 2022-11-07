Котировки нефтяных фьючерсов могут превысить отметку $99/барр. на текущей неделе - Банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефтяных фьючерсов могут превысить отметку $99 за баррель Brent на текущей неделе, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Нефтяные цены заметно выросли на прошлой неделе, и фьючерсы на нефть марки Brent закончили пятницу у $98,57/барр., - напоминают эксперты. - Поддержку котировкам оказывали усилившиеся опасения перебоев в поставках энергоресурсов, а также недельные данные по запасам в США".

"Впрочем, в понедельник фьючерсы Brent падают. Давление на нефтяные цены оказывает публикация октябрьской экономической статистики в Китае, указавшей на снижение как экспорта, так и импорта, в то время как прогнозировался их рост. Такие данные напомнили о перспективах более низкого спроса на энергоресурсы в Китае, что оказывает давление на нефтяные цены. В дальнейшем динамика котировок на этой неделе во многом определится реакцией доллара на публикацию октябрьских ценовых данных в США. Если ценовое давление в стране заметно ослабнет, фьючерсы Brent на этой неделе могут превысить $99/барр.", - отмечается в комментарии.

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