Котировки золота, скорее всего, продолжат рост в ближайшей перспективе - "Финам"

Котировки золота, скорее всего, продолжат рост в ближайшей перспективе, говорится в аналитическом материале "Финама".

"Цена золота в III квартале упала на 8%, а с февраля - и вовсе на 21%. Это снижение в значительной степени стало реакцией на укрепление доллара США, поскольку ФРС продолжала повышать процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, - отмечают аналитики инвесткомпании. - Ключевым фактором падения цен стало падение спроса на золото как инвестиционный актив (в целом около 85% золота в мире используется именно как "защитный" актив). Тем временем потребление ювелирных изделий (около 12% от использования золота в мире) достигло 523 тонн, увеличившись на 10% по сравнению с прошлым годом, несмотря на ухудшение мировой экономической ситуации. В ближайшем будущем цены на золото могут продолжить рост, так как возможное снижение агрессивных темпов ужесточения ДКП со стороны ФРС могут поднять привлекательность золота как "защитного актива" в глазах инвесторов".

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