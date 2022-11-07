Уход курса рубля ниже 61 руб./$1 в настоящее время маловероятен - BCS Express

Уход курса рубля ниже уровня в 61 руб./$1 в текущей волне восстановления национальной валюты маловероятен, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

Национальная валюта в понедельник сокращает потери, тем не менее восстановление рубля рассматривается в русле локального нисходящего тренда, когда за инвалюты играет совокупность факторов, отмечает аналитик инвесткомпании:

- завершение налогового периода, которое никак не поддержало нацвалюту;

- сокращение темпа роста экспортных потоков при одновременном восполнении импортных поставок в Россию, что снижает положительную динамику торгового баланса страны;

- вероятность перезапуска бюджетного правила с акцентом на дружественные валюты; при этом токсичность доллара и евро повышает привлекательность гонконгского доллара, и пара HKD/RUB может рассматриваться как менее рисковый инструмент;

- остановка монетарного мягкого цикла ЦБ РФ при одновременной жесткости глобальных центробанков, что сужает дифференциал процентных ставок.

"На волне локального восстановления рубля нет ожиданий потери долларом США планки 61 руб./$1, а значит, американская нацвалюта дает еще один шанс на интересный вход на перспективу умеренного ослабления российской валюты. В качестве ориентира вверх для пары USD/RUB на ноябрь по-прежнему выступает область 65 руб./$1", - указывает Зельцер в комментарии.

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