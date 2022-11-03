Потенциал роста акций Юнипро ограничен в условиях неопределенности по дивидендам - ПСБ

Потенциал роста акций "Юнипро" ограничен в условиях неопределенности по дивидендам, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Лящук.

"Юнипро" представила ожидаемо сильные финансовые результаты по МСФО по итогам 9 месяцев 2022 года, - отмечает эксперт. - Компания продемонстрировала рост выручки на фоне увеличения выработки электроэнергии и роста цен на рынке на сутки вперед (РСВ). Снижение чистой прибыли связано с обесценением основных средств. Представленные финансовые результаты, по нашему мнению, подтверждают крепкий инвестиционный профиль компании, а снижение чистой прибыли связано с разовым фактором. Однако компания после 2021г не выплачивала дивиденды. В компании отметили, что продолжают переговоры с материнской компанией Uniper по вопросу дивидендов, и когда будут найдены решения, то инвесторы будут проинформированы. В условиях неопределенности по дивидендам потенциал роста котировок ограничен".

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