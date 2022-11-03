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03 ноября 2022 года 16:54
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Московской биржи с целью 75 руб
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Московской биржи" с целью 75 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,5%, стоп-приказ: 88 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в октябре 2022 года составил 71,7 трлн руб., снизившись на 15,5% по сравнению с 89,7 трлн руб. годом ранее, констатируют аналитики. Объем торгов на фондовом рынке сократился в 2,3 раза, до 1,954 трлн руб. Объем торгов на валютном рынке сократился в 1,7 раза и составил 14,9 трлн руб. Объем торгов на денежном рынке увеличился на 20%, до 50,1 трлн руб. Объем торгов драгоценными металлами составил 10,7 млрд руб., снизившись на 17%. "С точки зрения технического анализа бумага двигается в рамках нисходящего тренда. При открытии короткой позиции на 7% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 88 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,55", - указывают эксперты "Финама". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МОСБИРЖА-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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