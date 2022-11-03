S&P 500 будет торговаться в пятницу, скорее всего, в диапазоне 3710-3780п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 будет торговаться в пятницу, скорее всего, в диапазоне 3710-3780 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова.

"S&P 500 завершил падением третью сессию подряд, опустившись ниже поддержки на отметке 3800 пунктов. При этом RSI остается в нейтральной зоне, а MACD отражает ослабление позиций "быков", указывая на вероятность разворота тренда вниз. Зона поддержки сместилась к 3700 пунктам, утренние фьючерсы закладывают очередное умеренное снижение котировок. Впрочем, в ближайшую сессию участники рынка могут отыграть прошедшую распродажу отскоком акций вверх", - пишет эксперт.

ФРС ожидаемо повысила учетную ставку на 75 базисных пунктов, расширив ее диапазон до 3,75-4,00%, напоминает Попцова. Регулятор сохраняет приверженность снижению темпов инфляции до 2% и продолжению цикла ужесточения ДКП, при этом сигнализируя о готовности замедлить темпы повышения ставки.

"Риторика американского регулятора оказалась не столь "голубиной", как предполагали инвесторы, и более жесткой в сравнении с заявлениями коллег из ЕЦБ и Банка Канады, - указывает эксперт инвесткомпании. - Участники рынка фьючерсов отреагировали на выступление Джером Пауэлла пересмотром прогноза по пиковому уровню ставки с 5,0% до 5,25% с марта 2023г. Это усилило давление на рынке гособлигаций, спровоцировав также новую волну распродаж в акциях, предпринявших попытку роста в начале сессии 2 ноября. Агрессивное ужесточение ДКП, вероятно, обусловит ревальвацию доллара США, который накануне укрепился к другим валютам на 0,3%".

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