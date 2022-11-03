Акции Sunrun интересны для покупки на текущих уровнях - Freedom Finance Global

Акции Sunrun Inc. интересны для покупки на текущих уровнях с целью $38 за штуку, считает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков.

"Поставщик услуг в сфере солнечной энергетики Sunrun 2 ноября отчитался за III квартал 2022г. Выручка и прибыль компании оказались выше общерыночных ожиданий. Свой гайденс на 2022г менеджмент Sunrun оставил без изменений: по итогам года рост установленных систем достигнет 25%. Считаем, что в данный момент бумаги компании можно рекомендовать к покупке. Эмитент продолжает демонстрировать высокие темпы роста на перспективном рынке солнечной энергетики, а текущая капитализация компании соответствует чуть более чем двум прогнозным выручкам предприятия за текущий год, что исторически является достаточно низким значением", - отмечает аналитик инвесткомпании Дмитрий Поздняков.

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