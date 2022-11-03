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03 ноября 2022 года 15:11
Инвестбанк Синара подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Юнипро
"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Юнипро", отмечается в комментарии банка. "Группа "Юнипро" опубликовала результаты за 3К22 по МСФО, которые мы оцениваем как сильные. Результаты превзошли наши расчеты на 0,3% по выручке, на 24,4% и на 31,5% - на уровне EBITDA и чистой прибыли соответственно", - отмечает аналитик Матвей Тайц. Ключевым фактором роста стоимости акций "Юнипро", на взгляд эксперта, остается потенциальное возобновление выплаты дивидендов. Компания контролируется нерезидентом, поэтому выплата дивидендов пока невозможна из-за введенных ограничений на движение капитала. Однако компания накопила на балансе денежные средства на 18 млрд руб. и в финансовом отношении, в отсутствие долговых обязательств, по мнению Тайца, вполне способна осуществить выплату. Контролирующий акционер заявил о намерении продать свою долю в капитале "Юнипро", и вероятная сделка с контрагентом из РФ может позволить возобновить выплату дивидендов, что видится аналитику инвестбанка как мощный триггер. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЮНИПРО-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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