BCS Express открыл торговую идею: покупать акции РусАла с целью 50 руб

BCS Express открыл торговую идею "покупать акции "РусАла" с целью 50 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев. Цена входа: 36,7 рубля и ниже, потенциальная доходность: 36,2%, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Стоп-лосс" при необходимости инвестор может выставить самостоятельно, исходя из риск-профиля", - отмечает эксперт Игорь Галактионов.

Аналитик указывает на следующие факторы привлекательности бумаг эмитента:

- Негативные тренды 2022 г., которые привели к сокращению маржинальности, уже учтены в ценах. Причем "РусАл" остается производителем алюминия с одной из самых низких себестоимостей в мире за счет дешевой и "зеленой" по меркам ESG электроэнергии. За 9 месяцев 2022 года производство первичного алюминия в России выросло на 15,4%, в то время как мировое производство выросло всего на 1,2%. Это подчеркивает конкурентные преимущества российского производителя на длинной дистанции.

- Опасения из-за санкций могут быть преувеличены. Компания уже была под санкциями в 2018 году, что негативно отразилось на потребителях в США и ЕС, а также привело к тому, что эмитент и материнская EN+ Group скорректировали корпоративную структуру в соответствии с требованиями OFAC. В итоге санкции были сняты в начале 2019 года. Компания сообщает, что на текущий момент в полной мере исполняет все требования OFAC.

- В 2023 году может быть заключено новое акционерное соглашение между "РусАлом" и структурами Владимира Потанина, предметом которого могут быть дивиденды или buyback по акциям "Норникеля". "РусАл" контролирует в компании около 26,4% и выигрывает от распределения прибыли между акционерами. Также стоит учесть, что доля "РусАла" в ГМК оценивается значительно ниже рыночной цены, поэтому в сценариях M&A сделок с этим пакетом его стоимость может быть раскрыта, что поддержит капитализацию эмитента.

- Техническая картина располагает к росту. Котировки вышли вверх из узкого торгового диапазона на двухлетних минимумах, первой целью восстановления могут быть сентябрьские уровни 48-50 руб. за акцию.

Обращает внимание Галактионов и на возможные риски: геополитика; волатильность цен на алюминий; негативные сценарии развития акционерного конфликта в "Норникеле".

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