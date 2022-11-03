"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций Xcel Energy с прогнозной стоимостью на уровне $67,4 за штуку на фоне представленных эмитентом преимущественно нейтральных результатов за третий квартал текущего года, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании.

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