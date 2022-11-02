BCS Express умеренно позитивно оценивает средне- и долгосрочные перспективы акций "ЛУКОЙЛа", говорится в комментарии инвесткомпании.

"Совет директоров "ЛУКОЙЛа" рекомендовал выплатить 256 руб. в виде дивидендов за 9 месяцев 2022г. На прошлой неделе совет директоров "ЛУКОЙЛа" рекомендовал выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли за 2021г в размере 537 руб. на акцию. Дата закрытия реестра совпадает с отсечкой по дивидендам за 9 месяцев 2022г. Таким образом, общая сумма дивидендов составит 793 руб., а текущая дивидендная доходность - 16,7%", - отмечается в комментарии.

По мнению аналитика Дмитрия Пучкарева, решение о выплате дивидендов позитивно для отношения инвесторов к акциям "ЛУКОЙЛа". До последнего времени была неопределенность относительно промежуточных выплат компании. Высока вероятность, что и сейчас дивиденды предполагаются из полугодовых результатов, а заработанные в III квартале могут быть выплачены позднее, подчеркивает эксперт BCS Express.

"Общая сумма дивидендов совокупно с выплатами из нераспределенной прибыли составит 793 руб. на акцию или около 550 млрд руб. В рамках реинвестирования с учетом free-float из этой суммы на рынок в январе может вернуться около 50 млрд руб. С учетом снизившейся ликвидности это должно оказать чувствительную поддержку рынку. В краткосрочной перспективе нельзя исключать сдержанную реакцию в акциях на "фиксации по факту" - в последние недели в бумаге высокая концентрация спекулятивного капитала. На средне- и долгосрочном горизонте ожидания по акциям "ЛУКОЙЛа" умеренно позитивные", - резюмирует Пучкарев.

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