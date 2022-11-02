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02 ноября 2022 года 18:31
Sber CIB назвал топ акций российских компаний средней и малой капитализации
Sber CIB назвал топ акций российских компаний средней и малой капитализации. В подборку вошли "Самолет", "ДВМП", "Черкизово", "Группа Позитив", "ТМК", Inarctica, "Белуга" и "ИСКЧ", отмечается в комментарии инвестбанка. "В последние месяцы мы расширили аналитическое покрытие компаний и сейчас представляем подборку акций средней и малой капитализации, - пишут эксперты Sber CIB. - Основу подборки составят компании второго и третьего эшелонов. Их капитализация, как правило, не превышает 200 млрд руб., а уровень ликвидности - приемлемый. Индикатором эффективности подборки послужит индекс Мосбиржи средней и малой капитализации (MCXSM)". Акции компаний второго и третьего эшелонов предполагают больший уровень риска, и они менее ликвидны, чем "голубые фишки", подчеркивается в комментарии. В то же время потенциал роста таких небольших компаний обычно значительно выше. Таким образом, больший риск инвестиций компенсируется потенциально более высокой доходностью. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ТОП-АНАЛИТИКА
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