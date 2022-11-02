Freedom Finance Global снизил прогнозную цену акций Airbnb до $126

Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций Airbnb Inc. до $126 за штуку, несмотря на сильную оценку опубликованной эмитентом отчетности, в силу ухудшения макроэкономической конъюнктуры и ужесточения денежно-кредитной политики, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Эксперт Сергей Глинянов отмечает, что менеджментом оператора сервиса бронирования в августе была объявлена программа buyback на $2 млрд, из которой израсходован $1 млрд (1,4% от текущей рыночной капитализации). "Потенциально это может несколько поддержать котировки. Прогнозы по предстоящему кварталу в целом не выглядят неожиданными: сообщается о легком сезонном снижении объема бронирований, а также некоторое валютное давление", - пишет он.

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