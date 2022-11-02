Sber CIB рекомендует инвесторам обратить внимание на акции Юнипро как защитный актив

Sber CIB Investment Research рекомендует инвесторам обратить внимание на акции электроэнергетических компаний РФ как защитный актив, в частности "Юнипро".

"На фоне неопределенности и обострения геополитической ситуации инвесторам стоит обратить внимание на защитные активы, например, акции компаний сектора электроэнергетики, в частности "Юнипро", - говорится в аналитических материалах инвестбанка.

Как отмечают эксперты, их текущие прогнозы для компании по итогам 2022 года могут оказаться консервативными: вероятно результаты "Юнипро" превысят ожидания аналитиков.

"Мы прогнозируем увеличение EBITDA "Юнипро" в 2022 году на 17%, а свободного денежного потока после выплат по долгам - на 23% благодаря платежам за мощность третьего энергоблока Березовской ГРЭС, запущенного в мае 2021 года, а также платежам за мощность и доходам от продажи электричества, вырабатываемого модернизированным первым энергоблоком Сургутской ГРЭС-2", - пишут аналитики.

По их мнению, основным фактором инвестиционной привлекательности "Юнипро" остается запланированная продажа контрольного пакета Uniper (83,73%) в его капитале.

"Полагаем, что смена контроля может привести к возобновлению дивидендных выплат "Юнипро". Наш текущий прогноз предполагает дивиденд на уровне 0,151 рубля/акция за 2022 год, что означает доходность 11%. Сделка вряд ли состоится до конца этого года, однако мы рассматриваем возможность такой сделки как значимый фактор среднесрочной поддержки для котировок компании", - говорится в комментарии Sber CIB.

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