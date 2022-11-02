S&P 500 будет торговаться в среду, скорее всего, в диапазоне 3830-3880п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 будет торговаться в среду, скорее всего, в диапазоне 3830-3880 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков.

"S&P 500 продолжил снижение вторую сессию подряд, а RSI и MACD по-прежнему указывают на силу восходящего тренда. Ближайшая поддержка расположена вблизи уровня Фибоначчи на отметке 3800 пунктов. Дальнейшее движение котировок широкого рынка во многом будет определяться результатами заседания ФРС США в среду", - отмечает эксперт в комментарии.

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