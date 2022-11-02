Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Uber

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Uber Technologies на фоне положительной оценки финансовых результатов за третий квартал 2022 года и прогноза менеджмента эмитента на четвертый квартал текущего года, сообщается в обзоре.

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