"Финам" открыл торговую идею: покупать акции AMD с целью $82,9

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Advanced Micro Devices (AMD) с целью $82,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 39%, стоп-приказ: $53,9, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания продемонстрировала удовлетворительные финансовые результаты в III квартале 2022 года. AMD ожидает, что в IV квартале выручка составит около $5,5 млрд (на 14% больше по сравнению с прошлым годом). Скорректированная валовая маржа в следующем квартале может составить 51%. Менеджмент эмитента ожидает, что сегменты встраиваемых систем и дата-центров будут расти. За счет этого за полный 2022 год выручка может достигнуть примерно $23,5 млрд, что на 43% больше, чем в 2021 году", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения после значительной коррекции бумаги начинают стабилизироваться, и есть вероятность отскока цены к уровню сопротивления в рамках канала. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $53,9 риск на портфель составит 0,5%", - указывают в "Финаме".

Advanced Micro Devices - американский производитель интегральной микросхемной электроники, один из крупнейших производителей центральных процессоров, графических процессоров и адаптеров, а также чипсетов. С 2009 года не имеет собственного микроэлектронного производства и размещает заказы на мощностях других компаний.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.